俄羅斯部份軍隊完成軍演離開邊境回營　俄：西方戰爭宣傳失敗之日

俄羅斯與烏克蘭的緊張關係持續多時，外界一直關注局勢會否降溫，俄羅斯國防部2月15日公布，部份軍隊在完成演習後，正開始離開靠近烏克蘭的邊境，返回基地。俄羅斯外交部發言人之後指，今天是西方戰爭宣傳活動（war propaganda）失敗之日。
俄媒國際文傳電訊社（Interfax）15日報道，俄羅斯國防部指西部和南部軍區的部隊，將於15日開始在完成演習後返回永久基地，國防部強調國內仍會繼續進行大規模演習。
俄發言人：西方戰爭宣傳失敗之日
英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在Telegram上寫道「2022年2月15日將以『西方戰爭宣傳活動失敗之日』載入史冊，在沒有開出任何一槍下，他們丟臉與被毀了。」在上周，匿名美方官員曾向傳媒稱，俄羅斯可能最早在這天入侵烏克蘭。
英國政府將召開緊急會議
BBC又報道，英國政府正等待評估俄軍的撤退規模，預料首相約翰遜（Boris Johnson）15日將召開政府內閣危機應對委員會（COBRA）緊急會議，討論如何應對。
美國與北約之前一直警告指，俄羅斯在靠近烏克蘭邊境集結13萬大軍，有可能攻擊烏克蘭，克里姆林宮則多次否認，強調近期展開的軍演是例行演習。
俄方指控西方國家可能正在烏克蘭策劃挑釁，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示繼續尋求外交方法緩和危機。
烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Alexey Danilov）則在2月14日表示，政府沒有看到俄羅斯16日或17日會全面入侵烏克蘭的跡象。
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