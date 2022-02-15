俄羅斯宣布從邊境撤回部分軍隊　烏克蘭：謹慎地看待

烏克蘭局勢或迎來轉機，俄羅斯2月15日宣布開始從烏克蘭邊境附近撤回部分軍隊，但其他主要軍事演習將繼續進行。烏克蘭方面對此作出回應，總統發言人稱烏方會非常謹慎地看待。



據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯國防部發言人科納申科夫向記者表示，俄羅斯南部和西部軍區在演習結束後已開始讓部隊返回駐地。科納申科夫表示：「南部和西部軍區分隊已開始裝載進行鐵路和公路運輸，今天（2月15日）將開始轉移到自己的軍事駐區。」

在這張由俄羅斯國防部新聞處提供的照片中，一輛俄羅斯軍車在鐵路平台上行駛，然後轉移到2022年1月24日在白俄羅斯舉行的聯合軍事演習。（AP）

報道指，這是前一天2月14日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和防長紹伊古（Sergey Shoigu）舉行開會後做出的決定之一。會上討論俄白軍演以及安全保障問題談判進展。

拉夫羅夫在會上表示，已仔細研究美國和北約關於安全保障問題的回應。他指出，其中關於安全不可分割原則的解釋內容無法令莫斯科滿意。普京向拉夫羅夫確認，是否有機會就安全問題達成協議。拉夫羅夫說，他認為機會一直都有，有必要繼續並擴大談判。普京對他表示支持。

據「今日俄羅斯」報道，俄羅斯國防部2月15日公布俄羅斯坦克和其他重型武器從鄰國白羅斯裝載返回俄羅斯的最新畫面。

俄烏衝突迎來轉機？邊境局勢一度一觸即發（點擊大圖瀏覽）：

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烏克蘭外交部長庫勒巴（Dmytro Kuleba）15日在新聞發布會上說：「只有親眼所見（俄軍正在撤退），我們才會相信。只有我們看到撤軍，才會相信俄羅斯正在採取行動緩和局勢。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的發言人尼基福洛夫15日也表示：「任何撤走的部隊都可以迅速返回，我們非常謹慎地看待這些報道。」