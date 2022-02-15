烏克蘭局勢｜美國防部：中國對俄羅斯的默認支持令人深感擔憂

美國國防部2月14日表示，中國對俄羅斯的默認支持令人深感擔憂。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）計劃2月15日前往歐洲舉行危機會談。



據美國國防部官網2月14日報道，美國國防部新聞秘書柯比（John F. Kirby）14日舉行新聞發布會。被問及中國在整個烏克蘭局勢扮演什麼角色時回答稱，「我們當然一直在關注俄羅斯和中國之間的關係，至少是在公開場合，兩國2月4日的聯合聲明提供了進一步的證據，表明中國決定在歐洲發生的事情上與俄羅斯站在一起。我們要說，他們對俄羅斯的默認支持令人深感擔憂。坦率地說，歐洲的安全局勢更加不穩定。」

柯比在新聞發布會上還宣布，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）計劃15日前往歐洲舉行危機會談。

柯比稱，奧斯汀將在布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）總部召開會議，並將在國防部長會議上會見北約各盟國國防部長，討論俄羅斯在烏克蘭及其周邊地區的軍事建設。奧斯汀還將重申美國對盟國在第5條中作出的承諾，並繼續推進聯盟在威懾和防禦方面的進展，同時確保聯盟準備好迎接明天的挑戰。

在波蘭，奧斯汀計劃會見波蘭總統和國防部長，以加強雙邊合作和安全，加強波蘭和美國的夥伴關係。奧斯汀將有機會視察在波維茲空軍基地（Powidz Air Base）的美國和波蘭軍隊，參觀那裏的設施，並觀察輪流駐軍的情況。

奧斯汀也將前往立陶宛，會見立陶宛總統、總理和國防部長，再次重申美國與立陶宛和波羅的海國家站在一起，共同努力加強立陶宛武裝力量，並繼續並肩對抗威脅和敵人。