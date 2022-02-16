馬斯克旗下Neuralink晶片植腦實驗爆爭議　公司承認8隻動物安樂死

有美媒2月10日刊出報道，指由世界首富馬斯克（Elon Musk）創立的生物科技企業神經連接（Neuralink）進行把晶片植入大腦的實驗，導致10多隻猴子死亡後，Neuralink在2月14日否認虐待動物，但承認曾對8隻動物實施安樂死。



《商業內幕》（Business Insider）10日報道，知情人士從動物權利組織責任醫療醫生委員會（Physicians Committee for Responsible Medicine，PCRM）提交給美國農業部的投訴草案中獲悉，Neuralink在2017年至2020年間在加州大學戴維斯分校（UC Davis）做實驗。

責任醫療醫生委員會指，這間公司進行實驗時，讓猴子遭受非法虐待和並感到極度痛苦，其擁有的23隻猴子中，僅7隻倖存下來，其中1隻猴子失去部分手指與腳趾，此意味多達16隻猴子死亡。另有美媒則指，死亡的猴子數目為15隻。

圖為美國生物科技企業神經連接2021年在Twitter發布的影片截圖。（Twitter@neuralink）

Neuralink於14日在網站發聲明承認，作為公司項目的一部分，2隻動物在計劃的結束日期遭安樂死，以收集重要的組織學數據，其餘6隻動物在分校獸醫職員的建議下亦安排安樂死。聲明提到，這些動物或因與其他猴子的衝突而失去手指。

Neuralink正準備開始首次人體試驗。公司最終希望利用科技實現人類與人工智能共生，早期應用會集中在治療腦失調和患有相關疾病的人。