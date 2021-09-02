「100天後吃掉的豬」最後模樣揭曉　日本YouTuber另類實驗惹議

陪伴自己100天的寵物豬，真的捨得吃掉嗎？日本一個YouTube頻道打着「100天後吃的豬（100日後に食われる豚）」的名號，固定於每日上傳自家小豬的生活影片，與粉絲們分享寵物豬的日常。然而，正如頻道名稱所言，這隻可愛的小豬其實正進入「生命倒數」，眼看著日子一天一天過，網友們也跟着忐忑了起來，直至本月1日迎來了第一百天，小豬的「最後影片」曝光後，網友也大受震撼。



今年5月，日本一名YouTuber開設了名為「100天後吃的豬（100日後に食われる豚）」的頻道，每天都會上傳一支影片，與粉絲們分享寵物豬「五花肉（カルビ）」的成長日記。從影片中可見，飼主與「五花肉」相處得十分融洽，不時會帶牠去散步、戲水，也會買許多玩具與牠一同玩耍，對「五花肉」的照顧可說是無微不至。

隨著時光流逝，轉眼間就到了「命運的第100天」，許多網友點開頻道看見影片顯示圖後都心碎了。本月1日，飼主上傳了「五花肉」最後的影片，從畫面中發現，飼主將「五花肉」裝進寵物提袋後，坐上車來到野外一處，不料下一個鏡頭轉換，飼主手中的提袋變成了一盒紙箱，箱內裝著的，竟是已經變成肉品的「五花肉」。

點擊瀏覽從第1天到第100天的小豬模樣（第100天影片截圖在最後，照片或令人不安，慎入）▼▼▼

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影片中，飼主快速的料理手中的全豬，並把牠放置在烤架上烘烤，待肉熟透後，便大快朵頤了一番，更在用完餐後雙手合十，宛如在向「五花肉」傳達謝意。網友看到這一幕全都嚇傻了，影片後段還可看見，飼主在「五花肉」的照片前擺了花及線香，間接證明「五花肉」已經離去的事實，令粉絲們大感崩潰。

驚悚的影片立刻吸引百萬點閱，不少網友看完後大嘆不舒服，紛紛留言直呼「被烤過的模樣讓人揮之不去」、「看牠被抓去烤的時候，我流淚了」、「為什麼要把飼養的豬吃掉…」。然而，眼尖的網友也發現端倪，該影片在最後3秒時，快速的閃現了「這故事是虛構的」字樣，讓不少網友重燃希望，認為真正的「五花肉」一定還活着，更敲碗飼主公布「五花肉」第101天的模樣。

根據《轉角國際》的報道，經營「100天後吃的豬（100日後に食われる豚）」的YouTuber是名普通的上班族，該頻道的影片是由YouTube出資贊助的，而他主要負責飼養及拍攝的工作。由該計劃推測，「五花肉」影片的商業目的大過教育目的，飼主想透過該實驗來測試網路迴響，是一項帶有公關性質的實驗。

事件不禁讓人想起同樣引起巨大迴響的「100天後會死的鱷魚」網上漫畫▼▼▼

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