烏克蘭局勢｜拜登：美國及北約無意威脅俄羅斯　相信外交化解爭議

撰文：張子傑
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美國總統拜登（Joe Biden）2月15日就烏克蘭局勢發表講話，指俄羅斯入侵烏克蘭的可能性仍然存在，因此美國需要準備應對任何情況，重申願意繼續透過外交化解分歧。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，拜登在白宮發表全國講話，指俄羅斯國防部稱部分兵力正撤離烏克蘭，但現時仍未證實有關說法，反而有分析顯示，軍在烏克蘭及白羅斯（Belarus）附近部署超過15萬兵力，因此俄羅斯入侵烏克蘭的機會仍有可能。

拜登稱，如果俄羅斯出兵烏克蘭，當地的人命損失將會非常巨大，莫斯科同樣面對龐大的戰略代價，除了受到國際社會的譴責外，美國及盟友和夥件將會堅定回應，形容北約和盟友目前史無前例地團結及充滿決心。

他強調，美國、北約及烏克蘭並沒有威脅俄羅斯，他們沒有在烏克蘭部署導彈，亦沒有這個計劃，重申無意損害俄羅斯的穩定。拜登向俄羅斯民眾表示，他們不是美國的敵人，而且不相信他們有意與烏克蘭開戰。

拜登警告，俄羅斯開戰對美國帶來影響，當中可能推高能源價格，因此共和、民主兩黨會團結捍衛基本而跨黨派的美國價值。他同時稱，美國無意與俄羅斯直接衝突，但表明對方假如向美國或盟友的企業或重要企業發動網絡攻勢，華府會強而有力回應。

不過他覺得仍然有需要透過外交努力化解分歧，指美國就建立歐洲安全環境提交明確意見，因此有意提出新的控制軍備、透明及戰略穩定措施，但華府不會放棄基本原則。

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