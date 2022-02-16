新冠肺炎｜日本擬3月起批准更多外國人入境　荷蘭將放寬防疫措施

日本擬自3月起批准更多外國人入境。荷蘭則將在2月25日前放寬大部份新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防疫措施。



日本目前暫停批准新提交的外國人入境申請。 日本放送協會（NHK）2月16日報道，日本政府指，由於他們已取得更多有關新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）的數據，接種疫苗加強劑的計劃將取得進展，因此政府計劃恢復批准除遊客以外的外國人入境。

政府擬自3月起將每日入境人數由3,500人增加至5,000人，這人數包括日本人和外籍人士。日本亦考慮讓入境者在隔離3天後，如在病毒檢測中得出陰性結果，就可結束隔離。此前日方規定的隔離期為7天。

荷蘭新冠肺炎疫情：圖為2022年2月12日，荷蘭海牙有示威者上街抗議防疫措施。（AP）

荷蘭

荷蘭的新冠肺炎確診個案數量和住院率下降。政府2月15日宣布，酒吧、餐廳、夜總會將可恢復疫情開始前的營業時間。大部份公眾場所的社交距離限制和口罩令將撤銷，但民眾仍須在公共交通工具和機場戴口罩。

比利時

首相德克羅（Alexander De Croo）2月15日指，疫情令民眾須更加有彈性地工作，並將私人生活和工作結合，導致新的工作方式誕生。政府當日公布，新勞工協議已通過，民眾將可選擇每週只工作4天。