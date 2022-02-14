新冠肺炎｜新西蘭確診再創新高之際　總理宣布將放寬防疫措施

新西蘭新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）單日確診個案數字2月14日再創下新高之際，總理阿德恩（Jacinda Ardern）召開內閣會議商討應對變種病毒株Omicron（奧密克戎）計劃，並在之後宣布，自16日開始實施第2階段應對Omicron措施。



《新西蘭先驅報》14日稱，新西蘭14日新增981人確診。

流行病學家貝克（Michael Baker）14日警告，真實的確診人數或是政府公布的10倍，如13日新增810人確診，但實際感染人數更可能像8,000人 。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為2月14日，惠靈頓警方在國會附近看示威者抗議。（AP）

政府內閣14日開會考慮改變應對Omicron的計劃後，阿德恩會見傳媒，稱全國15日晚上11時59分轉為實施Omicron計劃第2階段。第1階段和第2階段的分別是防疫重點是消滅轉為減緩傳播。

阿德恩：反疫苗示威屬「外國輸入」

受到加拿大「2022自由車隊」（Freedom Convoy 2022）的示威啟發，新西蘭也有示威者上街。阿德恩就新西蘭國會大樓附近爆發反疫苗示威表示，對她而言，這種現象是從外國「進口」，「這不行，這不是我們在新西蘭抗議的方式」。