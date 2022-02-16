俄羅斯國家杜馬籲普京承認烏克蘭東部兩地區獨立

烏克蘭局勢愈演愈烈之際，俄羅斯國家杜馬通過決議，呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部兩個地區為「獨立國家」。



據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯國家杜馬（議會下院）2月15日通過一項決議草案，呼籲俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國家。

頓涅茨克和盧甘斯克原為烏克蘭東部的兩個州，於2014年5月舉行公投後自行宣布獨立。

該決議草案共獲得351張贊成票，16張反對票，另有1人棄權。該決議草案將在簽署後轉呈俄總統普京。

2022年2月10日，烏克蘭軍人在烏克蘭東部頓涅茨克地區聯合部隊行動控制區的一次演習中走在裝甲戰車上。（AP）

俄國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，國家杜馬將向普京發出正式的呼籲，要求承認頓涅茨克和盧甘斯克。

沃洛金還強調，基輔無視明斯克協議。他說，居住在頓巴斯（Donbass）的俄羅斯人需要幫助和支持。

英媒稱，俄國家杜馬的這一舉動如果獲得批准，可能會進一步激化俄羅斯在烏克蘭附近進行軍事集結所引發的更大範圍的僵局。

俄羅斯在烏克蘭邊境的集結行動引發西方對莫斯科可能發動攻擊的擔憂。俄羅斯否認「入侵」計劃，並指責西方歇斯底里。