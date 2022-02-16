烏克蘭政要：西媒假新聞令烏遭受重大經濟損失

當地時間2月15日，烏克蘭執政黨人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞批評西方媒體散播所謂俄羅斯準備「入侵」烏克蘭的虛假消息，他表示由此造成的恐慌令烏克蘭經濟遭受重大損失。



據中國媒體澎湃新聞2月16日報道，阿拉哈米亞表示，「人們應該明白，恐慌令烏克蘭每月損失20億到30億美元。軍事演習在港口附近進行，導致許多出口商拒絕（訂單）。」

阿拉哈米亞說，「我們認為（烏克蘭）經濟每天都在遭受損失，我們應該把這一訊息通過外交部門告訴我們的夥伴，要讓他們明白，當某人（美國國務卿布林肯）宣布將（美國）大使館人員轉移到利沃夫時，這種新聞將會使烏克蘭損失數億美元。」

另外，今日俄羅斯電視台網站2月13日發表題為《「恐慌情緒」：製造軍事歇斯底里將給烏克蘭帶來什麼後果？》的文章。內文指出，由於緊張局勢加劇，烏克蘭可能遭遇嚴峻經濟問題，包括航空停運和大規模投資外流。專家預測，軍事衝突傳言或將令烏克蘭深陷經濟危機。分析師認為，擺脱困境的唯一出路將是舉借外債，但這只會讓烏克蘭債台高築。

專家提醒，美國是第一個呼籲本國公民儘速撤離烏克蘭的國家。此外，西方多國也開始陸續撤出外交人員。

俄羅斯獨聯體國家研究所副所長扎里欣說，烏克蘭領導人感到不安的首要原因是有關「俄羅斯入侵」的歇斯底里可能造成不良經濟後果。這位專家認為，烏當局意識到本國經濟可能因美國發起的訊息戰而遭受嚴重損失。

扎里欣說：「外國人正在從烏克蘭撤出資金。在這種歇斯底里的背景下，稍有積蓄的烏民眾也開始考慮移民問題。」

目前，烏當局內部對國內經濟形勢持有不同看法。烏總理什梅加爾表示，烏克蘭正在通過獲取「國際夥伴」支持等方式不斷增強經濟實力。

而在什梅加爾發表講話的兩週前，烏外長庫列巴釋放了完全相反的訊息。他表示，烏經濟「因為社會上蔓延的恐慌」而變得衰弱了，而且面臨外部資金支持不足的問題。

2月初，惠譽國際信用評級有限公司將對烏克蘭外匯長期發行人違約評級的展望從「正面」下調為「穩定」。分析人士稱，烏克蘭「與外部融資有關的風險」已經上升，資本正在外流。

除此之外，有關武裝衝突即將發生的傳聞可能重創烏克蘭的航空運輸市場。strana.news網站援引航空業消息人士的話稱，多家大型國際保險公司可能宣布拒絕為在烏境內開展飛行業務的航空公司承擔保險。

烏克蘭保險業協會負責人切爾尼亞霍夫斯基說，烏克蘭可能獲得一片「真正乾乾淨淨的天空，因為外國和本國航空公司都將停止（烏境內的）航班飛行」。

扎里欣認為，空域封鎖只是烏當局可能遭遇問題的一小部分。他認為，烏國內的外國和本國投資近期可能遭遇真正的災難。

扎里欣說：「最糟糕的情況是國內和外國資金的大量外流，這會讓工業問題變得更為嚴重，加劇失業並打壓本國貨幣匯率。」

這位專家認為，在如此不利的背景下，烏克蘭要想獲得拯救，唯一途徑是從國際貨幣基金組織（IMF）和其他國際金融機構獲得更多貸款，但這「等同於拉緊脖子上的絞索」。