美企預測2026年的元宇宙：25%的人每天至少在那待上1小時

未來日常生活中元宇宙能介入多少？

2月14日，總部位於美國康涅狄格州的研究及顧問公司Gartner發布最新預測報告稱，2026年25%的人每天將至少在元宇宙中工作、購物、學習、社交或進行娛樂一小時。

Gartner研究副總裁Marty Resnick表示：「各家廠商正在為用户開發能夠將他們的生活複製到數字世界中的方法。從參加虛擬課程到購買數字土地和建造虛擬住宅，這些活動目前都在獨立環境中進行，但最終它們都將在元宇宙這個統一的環境中進行，各種技術和體驗也將在這裏殊途同歸。」

Gartner將元宇宙定義為一個由通過虛擬技術增強的物理和數字現實融合而成的集體虛擬共享空間。這個空間具有持久性，能夠提供增強沉浸式體驗。它獨立於設備，因此可通過平板電腦、頭戴式顯示器等任何類型的設備訪問。

由於元宇宙不屬於任何一家廠商，因此，Gartner預測它將產生一個由數字貨幣和非同質化通證（NFT）推動的虛擬經濟體系。元宇宙將影響消費者日常接觸到的每一家企業。

Gartner認為，元宇宙還將影響人們的工作方式。企業將通過虛擬辦公室中的沉浸式工作空間為員工提供一個更便於互動、協作和溝通的平台。由於元宇宙將提供框架，因此企業無需為此自行創建基礎架構。此外，在過去18個月中流行起來的虛擬活動將帶來更多的協作式和沉浸式交流機會與研討會。

Resnick表示：「通過從數字業務轉向元宇宙業務，企業將能夠以前所未有的方式擴大和加強他們的業務模式。到2026年，全球30%的企業機構將擁有用於元宇宙的產品和服務。」

元宇宙技術還剛剛開始普及，而且十分分散。Gartner提醒企業不要在某個特定的元宇宙上進行大量投資。Resnick表示：「現在還無法得知哪些投資具有長期可行性，但產品經理應抽出時間學習、探索元宇宙並做好相應的準備，這樣才能保持自己的競爭力。」