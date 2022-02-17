北京冬奧｜美媒獨家轉播　遭同行批未深入探討涉華政治問題

北京冬奧會開幕後，美國媒體2月15日刊文批評美國全國廣播公司（NBC）體育部門在轉播時「不深入探討政治問題」。



據美國《華盛頓郵報》2月15日報道，NBC向國際奧委會（IOC）支付了數十億美元，以獲得奧運會在美國的獨家電視和數碼版權，但NBC幾乎沒有從體育報道中抽身出來，去報道圍繞中國的任何「更令人不安的方面」。

《華盛頓郵報》注意到，2月4日北京冬奧會開幕禮轉播中，NBC主持人蒂里科（Mike Tirico）說了幾句對中國來說負面的話，但自開幕禮以來，蒂里科和NBC其他主持人就再也沒有提那一長串問題。如中國政府在西藏的壓迫、在香港的鎮壓、入侵台灣的威脅等等。

此外，除了簡短涉及外，NBC沒有深入探討具體問題，例如中國對運動員的監視，或政府威脅要懲罰那些在奧運會期間發聲的人，「鑑於這屆奧運會可能是近期奧運史上最具爭議和政治色彩的一屆，該電視台對圍繞主辦國的許多問題的迴避令人震驚。」

《華盛頓郵報》還引述一位美國專家的話稱，「要求（NBC同時報道）精彩的體育賽事和更廣泛的政治背景並不過分」。

對此，NBC體育部門在一份聲明中聲稱：「我們已經廣泛報道了奧運會的地緣政治問題，正如我們一直所說的，如果這些問題影響到運動員和比賽，我們將繼續報道它們。觀眾們正在收看奧運會。」