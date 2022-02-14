北京冬奧｜國際奧委會決定：華麗娃倘入三甲　不舉行頒獎儀式

俄奧隊花滑選手華麗娃（Kamila Valieva）案最終決定公布，國際奧委會（IOC）宣佈，倘她獲前三名，不舉行花滑團體賽頒花與頒獎儀式。



國際奧委會網站2月14日公布，國際奧委會執行委員會決定，在國際體育仲裁法庭（CAS）就俄羅斯奧委會代表隊花滑運動員華麗娃一案作出裁決後，將不舉行北京冬奧會花樣滑冰團體賽的頒獎儀式。

消息稱，國際奧委會執行委員會注意到體育仲裁法庭關於允許華麗娃繼續參加2022年北京冬奧會的決定。

2022年2月10日，華麗娃在北京冬奧會上進行訓練。（AP）

國際奧委會將須遵守該項裁決，因此必須允許華麗娃參加將於2022年2月15日舉行的花樣滑冰女子單人滑比賽，以及如果獲得資格，將於2022年2月17日舉行的比賽。

國際體育仲裁法庭明確表示，14日的決定並不是對華麗娃是否違反了反興奮劑規則的決定。這僅限於一個問題，即在2021年12月25日華麗娃的A樣本尿樣檢測呈陽性後，她是否會被暫時禁賽。

國際奧委會做出如下決定：為了對所有運動員和有關國家奧委會公平，在北京2022年冬奧會期間舉行花樣滑冰團體賽的頒獎儀式是不合適的，因為頒獎儀式將包括一名A樣本呈陽性的運動員，但另一方面，誰違反了反興奮劑規則還沒有被確定。

如果華麗娃在花樣滑冰女子單人滑比賽中進入前三名，那麼在2022年北京冬奧會期間將不會舉行頒花儀式和頒獎儀式。

為了公平起見，國際奧委會要求國際滑冰聯盟（ISU）允許第25名選手參加2月17日的自由滑比賽，前提是華麗娃在2月15日的短節目中排名前24位。

一旦華麗娃案件結束，國際奧委會將與有關運動員和國家奧委會協商，組織舉行一場體面的頒獎儀式。