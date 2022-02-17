烏克蘭局勢｜歐美質疑俄羅斯撤軍聲明　美官員稱俄增7000兵力

俄羅斯在2月15日宣布已從烏克蘭邊境撤出部分軍隊，但多國表示質疑。歐洲國家及北約表示還未看見俄軍的實質行動，美國更有官員稱俄羅斯實質是增兵，而非撤軍。
俄羅斯在烏克蘭邊境聚集超過10萬軍隊，在日前與白羅斯共同演習，地區局勢緊張升溫。美國、法國、德國等多國斡旋，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在15日表示，已開始從邊境撤出部分軍隊。
但西方多國質疑相關訊息，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）16日走訪西部時表示，他還未看見俄軍從邊境附近撤出的跡象。
北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，還未看見俄羅斯從靠近烏克蘭邊境撤軍的跡象。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）亦表示，在烏克蘭邊界附近的俄軍數量和之前的一樣。
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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同樣表示，美方未看到俄國撤軍，甚至看見關鍵部隊朝邊界移動，而非離開邊界，質疑俄羅斯言行不一。美聯社同日引述一名美國官員指出，俄羅斯在這數天在邊境附近增派7,000多人，與撤軍說法相反。