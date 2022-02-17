新冠肺炎｜歐美陸續恢復正常生活　人類終於要走出疫情了嗎？

英國加入丹麥，計劃取消對新冠疫情的剩餘限制措施，美國總統拜登（Joe Bidne）的顧問團隊也表示，危機階段已接近尾聲。歐美疫情逐步回穩，各國明確表示Omicron變種最壞的時期已經過去。隨着各國放寬限制措施，恢復正常生活似乎觸手可及。



自疫情初期以來，保持社交距離、戴口罩、隔離、檢測和追踪接觸者一直是各國都正在做的事。但兩年過去了，人們已對持續抗疫感到厭惡，Omicron被視為疫情的最後一波，隨着感染數字下降，各國都期待疫情結束的時候到來。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine），流行病學教授海曼（David Heymann）表示，疫情結束沒有真正的標準，但感覺可能是這樣。

圖為1月28日，法國巴黎車站。Omicron疫情1月在歐洲急劇升溫，各國強制公共場所使用疫苗通行證。（Getty）

歐洲和北美的病例數字正在下降，美國單日新增感染數字與頂峰時期相比下降了七成，英國、西班牙和比利時等地區也下降了六成。而重點是，儘管過去兩月的病例數字激增，超越過去所有記錄，但重症及死亡數字未有隨之急升。在丹麥和挪威，染病數字分別飆升12倍和20倍，但深切治療病房的患者人數僅為2021年冬季頂峰時期的兩成左右。

這給予了不少懼怕Omicron衝擊醫療系統的人們希望，亦增強了政府信心。瑞典和挪威已經取消大部分限制，意大利與西班牙亦開始放寬戶外配戴口罩的規定。瑞士表示，由於取消了接觸者追踪和在家工作的規定，最早可於下週開始停止使用疫苗通行證。

世界各地疫情狀況並不一樣

不過，有專家警告稱歐美宣告疫情結束不代表新冠病毒已消失，世界各地的疫情狀況亦不一樣。有些地方的Omicron疫情今天才爆發，有些地方還未真正接觸Omicron變種。而也有如中國執行零容忍的政策，疫情在全球仍未真正結束。

圖為2月15日，德國柏林街上。德國多個州分已宣布陸續解除防疫限制，人們不再強制外出配戴口罩。（Getty）

美國斯坦福大學（Stanford University）醫學教授舒爾曼（Kevin Schulman）表示，各國取消疫情限制的同時應強調，世界還未有完全走出困境的聲明。舒爾曼強調，人類還未真正擊退新冠病毒。

專家們一致認為，新變種的威脅揮之不去，政府並無法斷定不會再恢復限制措施。英國愛丁堡大學（The University of Edinburgh）傳染病流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）表示，他無法回答未來是否要再恢復限制措施，因為未來一定會有新的變種出現。但新的變種是否如過去推測，會變得更具傳播能力，覆蓋Omicron成為主流病毒，但同時威力更弱，則可能要那時才知道。