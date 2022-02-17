日本男中國被捕　疑涉間諜活動

日本政府2月17日證實一名50多歲的日本男子2021年12月在中國上海被捕。



內閣官房長官松野博一17日在記者會上稱，中方2021年12月通知日方有關男子被捕的消息，指他因違反中國法律被捕。日本政府已在多個場合要求中方盡早釋放他。松野博一亦在17日強烈要求中方釋放男子。

松野博一稱未從中方收到有關被捕男子健康不良的消息。

松野博一稱日方已要求中方讓日本領事與他會面。日本也在提供支援措施，例如聯絡他的家人。包括日本駐華總領事館在內的部門正收集相關情報，以確認他被捕的詳細理由。館方也在要求與男子會面。

日本放送協會17日稱中國當局未說明男子違法行為是什麼，但國安當局稱他疑似被懷疑涉及間諜活動，或是其他不法行為。

日本時事通訊社17日稱，在中日紀念兩國邦交正常化50周年之際，案件對中日關係構成衝擊。

根據日本外務省統計，除了最新一宗2021年12月被捕男子的案件，至少尚有15名日本人在華被捕，其中8人獲釋，或因刑期結束得以返日。圖為2021年12月1日，日本成田機場內，有乘客走在航空公司售票櫃位附近。（AP）

日本放送協會17日稱，中國2014年起實施反間諜法後，續有外國人被捕，包括2015年起有多名日本人因涉及間諜行為被捕。

在華被捕的日本人當中，一名生於北海道的70多歲男子2015年6月因涉間諜行為在北京被捕，2018年12月被判入獄12年，具體罪狀迄今不明。他自2021年起身體狀況不佳。

松野博一17日稱，中方已通知日方，那名70多歲男子在轉送北京市一醫院後，2022年2月7日在醫院內病逝。

松野博一稱，就男子患病一事多次向中國要求，以人道理由讓他返日。松野博一稱男子在沒獲准返日的情況下於中國去世，令人深感遺憾。他稱日本已就此事向中方抗議。