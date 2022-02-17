美媒文章指中國清零政策對其他國家有借鑒意義

美媒2月16日刊登的一篇專欄文章指，中國清零政策對其他國家有借鑑意義。



《華爾街日報》（WSJ）16日刊登的「中國清零政策對其他國家有借鑑意義」文章稱，西方人很難心平氣和地看待中國應對疫情的方法，這種地緣政治緊張讓人忽視中國清零政策的成就對其他國家有何種教育意義。

中國新冠肺炎疫情：圖為2月11日，北京冬奧工作人員排隊檢測。（AP）

這文章談到，中國的「清零」政策似乎做到其他國家在這2年來也想做到的兩件事，就是低死亡人數和盡可能減少經濟中斷，雖然清零政策不可能無限期延續，但值得研究中國是如何長時間做到，包括中國投入大量資源在病毒檢測。

作者認為不能把中國取得的抗疫成就單純指是民主缺失，公民無法驅逐中共，因為普通中國民眾似乎也支持及願意配合清零行動，他們看到有好處。文章引用研究指，往往公民愈信任政府，國家愈能有效地應對疫情。

這並非中國的清零政策首次在西方引起討論，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）之前則主張，指「清零」政策看來愈像是一個負擔，影響中國本身及全球經濟復蘇。