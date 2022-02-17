俄羅斯驅逐美國駐俄副大使出境

俄羅斯衛星通訊社2月17日報道，俄羅斯驅逐美國駐俄副大使戈爾曼（Bart Gorman）出境。



報道指，美國大使館透露這一消息，華盛頓政府主張這舉動不合理，因該名外交官持有3年簽證，而他在俄羅斯的停留時間不到3年，使館強調美方將就戈爾曼遭驅逐一事作出回應。

使館指，戈爾曼是美國駐莫斯科大使館高級官員，其地位僅次於大使和使館高層關鍵官員。

《環球網》引述俄媒指，美國駐俄羅斯大使沙利文（John J. Sullivan）17日曾到俄羅斯外交部，大約15分鐘後離開，報道指沙利文未回答記者問題，也沒有確認是否收到俄方對安全保障問題的回覆。

俄烏局勢：圖為美國馬克薩爾科技公司2月16日提供的克里米亞多努茲拉夫湖的衛星相片，顯示由載有軍事裝備車輛組成的車隊。（AP）

近來美俄關係緊張，俄羅斯表示部份軍隊已從靠近烏克蘭邊境撤出後，美國則表示質疑，反指俄羅斯在邊境增兵，俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）最新在17日向傳媒表示，俄羅斯西部和南部的首批軍隊演習結束後已回到其基地。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日表示，俄羅斯軍隊不可能在1天內返回常駐地，隨着演習不同階段的結束，部隊也不斷返回其常駐地，這個過程已開始，但會延續一段時間，很明顯，參加演習的部隊數周才組成，當然不可能在一天之內把部隊撤出來。

佩斯科夫說，這需要時間，國防部有部隊返回的明確時間表。