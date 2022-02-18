美國公布2021「惡名市場」黑名單　稱中國仍是全球第一盜版來源地

美國貿易代表署（USTR）公布2021年「惡名市場」（Notorious Markets）黑名單。名單列出普遍銷售假冒商品和侵犯知識產權的平台，中國繼續是全球第一大盜版商品來源地。



美國貿易代表署2月17日公布2021年「惡名市場」黑名單，點名42個網站，及包括中國、印度、馬來西亞、越南等18國的35個實體市場。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，仿冒及盜版商品的全球貿易破壞美國關鍵創新與創造力，損害美國勞工。非法貿易還增加參與製造仿冒品勞工被剝削的行為，也可能對全球消費者與勞工健康與安全構成重大風險。

圖為蝦皮購物的宣傳圖，蝦皮主要服務於東南亞、拉丁美洲與歐洲。（蝦皮購物）

過去多年被列入名單的淘寶、蝦皮、百度網盤、敦煌網、拼多多等今年依然榜上有名。隸屬於阿里巴巴集團的Aliexpress，微信電子商務生態系統（Wechat E-Commerce Ecosystem）今年亦被列入惡名市場黑名單。

報告指出，總部設在中國的微信電子商務生態系統據信是中國最大仿冒商品平台之一，活躍用戶達12億。蝦皮購物主要服務於東南亞、拉丁美洲與歐洲，除了台灣蝦皮外，所有的蝦皮平台上假冒商品數量都相當驚人。

實體市場黑名單部分，報告稱中國仍是全球第一大仿冒品來源地，來自中國連同從中國轉到香港的商品佔美國海關與邊境保護局，2020年查獲仿冒品總值的83%，以數量計也達到79%。