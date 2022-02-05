北京冬奧｜反盜版工作已展開　將嚴厲查辦涉冬奧侵權案件

北京2022年冬奧會昨晚（4日）正式開幕，相關版權保護工作亦進入關鍵階段。冬奧會反盜版工作組指，將著力整治未經授權的賽事傳播行為，並嚴厲查辦各類涉冬奧侵權案件。



冬奧會反盜版工作組指，要部署開展冬奧版權保護集中行動。國家版權局等部門日前聯合印發《國家版權局等關於開展冬奧版權保護集中行動的通知》，明確在2022年1月至3月間，著力整治未經授權傳播冬奧賽事節目的行為，並將嚴厲打擊各類涉冬奧視聽、文字、美術、音樂等作品的侵權盜版行為，綜合運用行政、刑事等多種手段，有力規範冬奧會和冬殘奧會賽事傳播秩序。

冬奧會反盜版工作組表示，要進一步強化網絡平台主體責任。國家版權局日前公布《2022年第一批重點作品版權保護預警名單》，將冬奧會、冬殘奧會相關節目納入版權預警保護，要求相關網絡服務商對涉冬奧相關節目采取重點保護措施。冬奧會反盜版工作組還向各網絡平台提出明確要求，涵蓋加強預警保護、提高注意義務、完善投訴渠道、強化聯控機制、嚴格用戶管理、配合查辦案件、暢通賽事對接等多個方面。

冬奧會反盜版工作組稱，賽時反盜版工作專班已開始工作。通過工作專班集中辦公形式，實時收集分析侵權線索，及時快速處置冬奧侵權傳播行為，嚴厲查辦各類涉冬奧侵權案件。