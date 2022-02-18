新冠肺炎｜韓國不讓疫情影響選情　隔離與確診者可外出投票

韓國大選3月9日舉行，儘管確診個案急增，政府讓正在隔離及確診病人都能外出投票。有聲音憂慮稱，民眾或擔心會因出門投票而染疫，也會對選情構成衝擊。最新民意調查結果顯示，最大在野黨候選人尹錫悅以些微優勢領先執政黨候選人李在明。



韓國會14日召開全體會議，審議通過有關保障新冠肺炎病人與正在進行隔離者投票權的《公職選舉法》修正案。

修正案項下，現行法定投票截止時間由下午6時延後至7時30分，多出來的1.5小時，讓確診患者與正在進行隔離的人投票。修正案也明文規定，政府和地方政府須為相關選民提供出行工具。

韓聯社14日稱，此前有輿論稱，根據現行《公職選舉法》，於不在籍投票到投票日之間染疫或接受隔離的人無法投票，有侵犯部分選民投票權之虞。國會政治改革特別委員會就此討論並決定，在普通選民投票時間結束後，專門為確診者以及正在進行隔離者安排1.5個小時的投票時間。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月15日，人們在首爾一個檢測站外排隊等候進行病毒檢測。（AP）

疫情惡化之際「鬆綁」

韓國中央防疫對策本部18日通報，韓國前一日新增個案109,831個（累計增至1,755,806個），再次刷新該國疫情爆發以來單日新增個案紀錄，其中69,506個來自首都圈，另新增死亡個案45個。

儘管疫情相當嚴峻，韓國總理金富謙18日召開中央災難安全對策本部會議時宣布，公眾聚集場所可營業至晚上10時；目前的規定為晚上9時。不過，私人聚集人數仍僅限6人。新的措施持續實行至3月13日。

金富謙還稱，原計劃於3月1日實施的青少年防疫通行證（接種證明、陰性證明）制度將推遲至4月1日啟動。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月8日，人們在首爾一處排隊等候進行聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。（AP）

情況凸顯韓控疫困境

韓國單日新增確診個案衝破10萬大關，以這樣的速度看來，到3月9日投票日，單日確診個案可能突破20萬個。政府讓確診患者與正在進行隔離的人都能投票，然而這樣對政府、候選人及選民來說，都是一大考驗。

該國疫情因變異病毒株Omicron（奧密克戎）的傳入而快速傳播，從1月26日的1.3萬個，增至2月2日的2萬個，相隔1週又增至4.9萬人。2月15日的確診個案5.7萬個、16日激增至9萬個，17日更是突破10萬大關，情況令韓國抗疫政策不能不「急轉彎」。

韓國2021年底才提出的「與病毒共存」，但在Omicron疫情快速蔓延下已宣告無法繼續。此外韓國為了避免醫療系統全面崩潰，被指改為實行「放生型」的控疫政策，讓輕症或無症狀病人留在家中療養，好騰出更多醫療與人力資源。韓國控疫被指已陷入束手無策的困境。