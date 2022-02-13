Omicron症狀｜韓國專家：持續3天「有這些徵狀」應馬上檢測

高傳染性Omicron變異株發威，韓國春節連假後確診數暴增，2月12日新增近5.5萬例，月底恐怕日增13至17萬例。專家警告，隨着Omicron取代Delta病毒，過去最常見的發燒症狀已經被喉嚨痛取代，呼籲大眾抱持警覺，若喉嚨刺痛等咽喉症狀持續3天以上，就算沒有發燒也應趕緊快篩。
《中央日報》報導，根據韓國防疫當局，國立中央醫療院感染內科教授金明京（김민경，音譯）在例行疫情簡報中說明，Omicron患者最常見的症狀包括喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、打噴嚏及疲倦等等，較Delta患者的症狀輕微，就算發燒也會快速消退。
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專家分析，Omicron病毒主要引起上呼吸道感染，症狀與一般感冒較為相似，而Delta病毒主要引發下呼吸道感染，二者有所不同，且Omicron確診者可能不會出現發燒症狀。
發燒是由免疫反應引起，而專家認為，由於韓國疫苗接種率高，某種程度上已經形成抗體，因此染疫也不一定會導致發燒，但若喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕症狀持續3日以上，就建議自行快篩。
Omicron患者普遍被指症狀較輕，重症比例也較低，但致死率仍是季節性流行性感冒的二倍之高，因此確診者若出現呼吸困難的症狀，仍須就醫尋求治療。
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