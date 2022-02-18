中國外交部回應美國將微信及全球速賣通列入「惡名市場」名單

美國貿易代表辦公室2月17日公布2021年仿冒與盜版「惡名市場」名單，中國社交網絡佔主導地位的微信以及阿里巴巴旗下零售平台全球速賣通首次被列入其中，中國外交部對此發表看法。



在2月18日的中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問：美國貿易代表辦公室發布聲明，宣佈將中國的微信以及阿里旗下的全球速賣通，加入到一項針對假冒偽劣和盜版商品的「惡名市場」名單。請問中方對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌對此表示，「提到的有關問題，建議你向主管部門來了解。」

汪文斌接着表示，中方一直高度重視知識產權保護，近年來取得的成效有目共睹。

他還透露了一些數據來表明中國重視知識產權保護的成果：2021年國外申請人在華髮明專利授權11萬件，按年增長23%，商標註冊19.4萬件，按年增長5.2%，其中美國在華髮明專利授權、商標註冊按年分別增長32.1%、17.3%。

汪文斌稱，國外在華知識產權數量保持較快增長，表明外國企業對中國知識產權保護和營商環境抱有堅定信心。

汪文斌強調，中方一貫支持中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展相關合作。

他同時表示，中方敦促美方停止將經貿問題政治化，全面客觀公正地評價中國企業在知識產權保護方面作出的努力和取得的成效，為中美兩國企業在平等互利和相互尊重的基礎上開展合作，營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，共同推動中美經貿關係健康穩定發展。

對於被列「惡名市場」名單一事，騰訊表示強烈反對，並稱致力於合作解決問題。阿里發聲明稱，期待繼續與各國政府合作，了解並解決旗下各平台知識產權保護方面的所有關切。

美國貿易代表辦公室2月17日公布2021年仿冒與盜版「惡名市場」報告，點名42個虛擬網站與包括中國、印度、馬來西亞、越南等18國的35個實體市場。

過去多年被列入惡名市場名單的蝦皮、百度網盤、敦煌網、拼多多、淘寶今年依然榜上有名。而微信及全球速賣通則於今年首次被列入「惡名市場」黑名單。