風暴尤妮斯襲英國　風速達每小時122英里　倫敦O2體育館屋頂損毀

風暴尤妮斯（Storm Eunice）吹襲英國，懷特島郡（Isle of Wight）2月18日錄得風速每小時122英里（196公里）的狂風，打破英格蘭紀錄。英國氣象局向倫敦、英格蘭東南部及部份西南部地區發布罕見的紅色警報。部份地方停電。



多間英國傳媒報道，位於倫敦東南部的著名運動場館O2體育館（O2 Arena），在狂風吹襲下屋頂損毀。

More and more of the Dome is being shredded pic.twitter.com/EUgyH2ryvK — Ben Hubbard (@BJFHubbard) February 18, 2022

美聯社報道，紅色警報意指這次風暴有可能危及民眾生命，提醒國民留家。

英國部門已呼籲民眾取消旅行計劃及留在室內，英國氣象局指，這次風暴很可能會造成嚴重干擾及危險情況。

英媒Metro報道，英國部份地方停電，包括風暴尤妮斯最先吹襲的英格蘭西南部一些地區，影響數以萬人。