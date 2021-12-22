世衛稱Omicron風暴迫近　歐洲數國聖誕後才加強防疫

世界衛生組織（WHO）12月22日稱歐洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）個案因Omicron（奧密克戎）變種病毒而增加，稱「另一場風暴快要降臨」。世衛歐洲區53個成員國中，已有最少38個出現Omicron個案。它更已成為英國、丹麥和葡萄牙的主流病毒。

惟一些國家仍不欲疫情影響節日經濟活動，部份決定聖誕後才收緊措施。

法國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月20日，鏡頭下倫敦皮卡迪地劇院門外的途人。由於20日劇院內有人確診，音樂劇《紅磨坊》演出被迫停止。（AP）

※英國

12月21日新增15,363個感染Omicron確診個案，累計已有60,508個。英國單日新增確診個案90,629宗，再多172人死亡。

首相約翰遜（Boris Johnson）確認該國不會在聖誕節期間收緊措施，但警告說儘管有初步跡象表明個案數字已開始趨於平穩，但Omicron在快速傳播，政府仍可能在節日後增加限制。

※德國

Omicron在國內快速傳播，人口最多的北萊茵－威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）在截至20日，已有1,122個Omicron的確診個案。

德國將實行「一刀切」式限聚令，由酒吧到大型活動都受影響，亦不論人們接種疫苗的狀況。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱現在不是開大型派對的時候。

新規項下，私人聚會最多只限10名已接種或曾染疫人士參加。倘有未接種者參加，場地僅可容納多一戶人家；新的限聚令適用於戶內及外慶祝活動。

餐廳仍是只限已接種或曾染疫人士進入，他們須提供證明。

德國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月21日，在著名的柏林購物大道Kurfürstendamm上，一名檢測中心職員在等待途人上門。（AP）

※丹麥

丹麥衛生部21日稱單日新增確診個案刷新紀錄，因Omicron在國內廣泛傳播，它如今已是境內主流病毒株。

丹麥過去24小時新增13,558個確診個案，數字破紀錄。

該國因接種計劃成功，9月撤銷所有社交限制，但上週政府下令關閉一些公共場所，酒精飲品在晚上11時至早上5時停止供應；人們在搭乘城際巴士及列車時須出示疫苗護照。

※法國

Omicron個案繼續急增。此外該國被送入深切治療病房的患者人數創5月以來新高，達3,000人以上。

法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）21日接受法國第二台（France 2）時稱，政府不排除採取進一步的限制措施。

葡萄牙新冠肺炎疫情：圖為2021年12月21日，里斯本的街坊在路上閒聊。（AP）

※葡萄牙

政府下令放店及酒吧關閉，要求民眾25日起在家工作至少2週。

※瑞典

政府推出更嚴厲的社交距離措施，以及呼籲人們盡可能在家工作。