烏克蘭局勢｜美官：約一半俄軍就位　衛星圖揭50直升機部署白羅斯

美國防部一名官員2月18稱，有更多跡象俄羅斯準備入侵烏克蘭。官員說，烏國周邊的俄軍部隊，估計有40%至50%已處於攻擊位置。美官稱在過去的48小時內，他們展開戰術集結。此舉意味俄軍隨時可在毫無預兆的情況下侵烏。



戰術集結點是指靠近邊界的區域，軍事單位在進行襲擊之前就在那裏部署。

這位美國官員稱，在烏克蘭邊境集結的俄軍中，有125個營級戰術群；正常時期為60個，2月初有80個。

美國馬克薩爾科技公司提供在2022年2月18日拍得的衛星圖像中，可見俄羅斯盧尼涅茨機場合計有32部蘇-25戰機、直升機、S-400防空導彈系統以及無人機部隊的部署。盧尼涅茨機場距離烏克蘭北部邊境僅約50公里。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）18日稱他確信俄羅斯會在接下來一週或數天內攻烏，並瞄準該國首都基輔。這是他首度表示確信俄羅斯將侵烏，但他不認為俄羅斯會動用核武。

俄羅斯否認有意侵烏，稱西方國家在不負責任地散佈恐懼。

美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供在2022年2月18日拍得的衛星圖像中，可見俄羅斯盧尼涅茨機場S-400防空導彈系統。（AP）

在美俄互相指控對方之際，與美國政府有簽訂提供衛星圖像合約的美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）公開所拍圖片，顯示位處烏克蘭邊境以北的白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯），位於烏克蘭南部的克里米亞及俄羅斯西部多處都有軍事活動。白羅斯西北部出現大批新部署的直升機，至少有50架。

馬克薩爾科技公司稱，從衛星圖片可見，一個由坦克、裝甲運兵車和支援設備組成的新直升機部隊和戰鬥群已部署在距離烏克蘭邊境約16公里的一個機場。