烏克蘭親俄武裝與政府軍衝突：有天然氣管爆炸　平民被撤到俄羅斯

烏克蘭東部邊境的盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）親俄領導人2月18日宣布把平民大規模撤往俄羅斯，當中頓涅茨克將撤走約70萬人。俄烏邊境局勢緊張之際，俄媒稱盧甘斯克18日發生兩次爆炸，暫未有傷亡報告。



頓涅茨克領導人指控烏克蘭政府軍炮擊當地，盧甘斯克和頓涅茨克決定將大批平民撤往俄羅斯，第一批約2.5萬名居民已於18日乘坐巴士和私家車抵達俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）。

普京派緊急事務部長前往當地，為烏東居民提供食宿和醫療服務、以及向每名居民派發1萬盧布（約1,007港元）。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月18日，烏克蘭東部頓涅茨克的居民乘坐巴士，準備前往俄羅斯。（AP）

美國全國公共廣播電台（NPR）18日引述美國官員稱，華府認為烏東親俄份子將居民撤往俄羅斯，是在為俄羅斯入侵烏克蘭編造藉口。

❗️A second powerful explosion thundered in Lugansk. They blew up second section of the gas pipeline!

+ gas station on fire in Kamennobrodsky district #UkraineConflict #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/Lazc4YUDlE — Eli Zifferblatt (@elizifferblatt) February 19, 2022

英媒19日引述俄媒稱，盧甘斯克18日發生的第一次爆炸，導致天然氣管道起火。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）19日稱，在首次爆炸發生後約40分鐘，盧甘斯克發生第二次爆炸。

俄羅斯衛星通訊社19日稱，起火的是「友誼」天然氣管道。盧甘斯克天然氣公司表示，兩次爆炸都是破壞活動。

歐洲安全與合作組織（OSCE）的駐烏克蘭特別監察團19日表示，在過去一日一夜中，烏東地區共錄得870次違反停火協議的事件。

烏東親俄武裝組織稱，烏克蘭政府軍即將對烏東地區發起大規模進攻，但烏克蘭外交部和軍方都否認。烏克蘭國家安全和國防委員會18日回應道，烏東親俄武裝組織的說法是謊言。