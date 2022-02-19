風暴尤妮斯吹襲歐洲多國最少9死　大量航班取消

風暴尤妮斯（Storm Eunice）2月18日吹襲歐洲西北部多國，導致最少9人死亡。歐洲交通大受影響，大量航班取消。



英國最少有3人在風災中死亡，荷蘭、比利時、愛爾蘭的死亡人數分別為4人、1人、以及1人。

荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）約390個航班被取消。英國共有436個航班被取消，渡輪和火車的服務也暫停。

英國電力供應商稱，國內最少有10萬座大廈停電。當中威爾斯（Wales）有逾10萬人受停電影響。

英國氣象局（Met Office）表示，黃色氣象警報於19日上午6時至下午6時在英格蘭（England）南部和威爾斯生效，這些地區會再受強風和路面結冰影響，導致停電時間延長並阻礙修復工作。氣象局指，一些道路和橋樑可能會關閉，但機會較小。

英國懷特島郡（Isle of Wight）18日錄得風速每小時122英里（196公里）的狂風，打破英格蘭紀錄。