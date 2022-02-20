烏克蘭局勢｜澤連斯基：歐盟及北約應公布加入時間表

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月19日表示，北約（NATO）及歐盟應向烏克蘭民眾交代加入的時間表。他同時重申，西方國家現在應制裁俄羅斯，以阻止對方入侵。



烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）報道，澤連斯基19日在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發言，指烏克蘭民眾在8年前作出有意加入歐盟及北約的選擇，甚至為此賠上性命。

澤連斯基提到俄羅斯自2014年以來一直稱烏克蘭走上歧路，稱歐洲已經沒有等待烏克蘭。他認為歐洲應該作出澄清，不應迴避何時批准烏克蘭加入的問題，指只有明確的答案才是幫助烏克蘭的實際方式，而不是一直談及當地可能遭入侵的日期。

他強調烏克蘭民眾非常清楚一直捍衛國家的道理，並指北約一直指大門長期打開，卻沒有外來人士加入。澤連斯基直言，如果北約內有成員國不希望烏克蘭加入，應該直接說出來，他重申對方需要向烏克蘭作出一個明確交代。

另外澤連斯基被問到俄羅斯可能以嫁禍行動作為出兵理由時，指任何一槍一炮都會可能導致戰爭，烏俄兩國都會生靈塗炭。他指兩國本來關係融洽，但目前局勢如此惡劣，對雙方而言都是悲劇。