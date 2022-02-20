烏克蘭局勢｜王毅：烏克蘭不應夾在大國對抗之間　以對話解決爭議

中國國務委員兼外長王毅2月19日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表講話，談及烏克蘭局勢。他呼籲各方透過對話化解分歧。



新華社報道，王毅以視像形式出席慕尼黑安全會議，指各方應盡快重回《明斯克協議》（Minsk Agreement）這一點，稱該協議獲聯合國安理會的認可，是各方透過談判達成的具約束力協議，亦是解決烏克蘭問題的唯一出路。

他提到歐盟、美國與俄羅斯都支持該協議，因此各方應一同討論落實協議的路線圖及時間表，為和平負起應有責任，而不是製造緊張和恐慌，甚至渲染戰爭。

王毅認為烏克蘭應成為東西方溝通的橋梁，而不是夾雜在大國對抗之間。他指歐洲各方可以為安全提出自己的關切，稱應尊重和重視俄羅斯的合理安全關切。中國期待各方通過對話協商，找到真正有利於維護歐洲安全的解決方案。

他亦指，冷戰早已結束，北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢，作出必要調整。北約應思考一味東擴，是否有利於維護歐洲的和平穩定及歐洲長治久安。

王毅強調各國的主權、獨立和領土完整應得到尊重和維護，符合國際關係的基本準則，體現聯合國憲章的宗旨，亦是中方一貫秉持的原則立場。他指如果外界在烏克蘭問題上質疑中方的態度，那就是別有用心的炒作，也是歪曲北京的立場。