慕尼黑安全會議｜王毅稱中國早就表示歡迎聯合國官員訪問新疆

中國外長王毅2月19日稱，中國早就表示歡迎聯合國人權事務高專巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華，包括到新疆參觀訪問，並強調新疆方面反對有罪推定式的調查。



中國外交部在網站上公布，王毅19日晚在北京應邀以視像方式，出席慕尼黑安全會議中國專場並發表主旨講話時說，巴切萊特訪疆從來不是問題，而是中國同國際組織的正常交流，中國正在同巴切萊特及其辦公室磋商，制定周到詳盡的日程安排。中國尊重巴切萊特的個人願望，相信她也會尊重中國的主權和法律規定。王毅強調，巴切萊特訪華期間不僅能看到一個不斷發展進步的中國，也能看到一個保持和平穩定、各族人民和諧相處的新疆地區。

圖為聯合國人權事務高級專員巴切萊特2020年12月在瑞士日內瓦出席記者會。（AP）

王毅說，現在由於疫情影響，人員交往受到一些限制，但只要疫情得到有效管控和緩解，中國仍然歡迎任何有興趣的外國人士到新疆參訪，新疆人民也願意同大家進行充分交流。「但有一點是肯定的，新疆各族人民不歡迎『有罪推定』式的調查，也堅決反對對中國民族政策的各種偏見和無端指責。」

王毅也強調，新疆從來不存在系統性的強迫勞動，也從來沒有什麼再教育營，並指這些都是編造出來的謊言和散佈出來的虛假信息，並說為了應對暴恐勢力的現實威脅，維護人民群眾的安全，新疆地方政府響應聯合國號召，參照包括英、法等國做法和國際慣例，通過教育的方式開展去極端化工作，從根本上消除極端主義產生的土壤，取得了非常明顯的成效。

聯合國人權事務高級專員發言人科爾維爾（Rupert Colville）上個月證實，聯合國方面正就巴切萊特今年上半年可能訪問新疆事宜，與中國進行商談。消息人士早前也告訴港媒，中國已提出，巴切萊特須以友好性質，而不是以含有罪推定的調查形式訪疆。

王毅也說，冷戰早已結束，北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢，作出必要調整。「如果北約一味東擴，是否有利於維護歐洲的和平穩定，是否有利於實現歐洲長治久安？」