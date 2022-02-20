烏克蘭局勢｜盧甘斯克：政府軍進攻敗退　襲擊中2平民喪命

烏克蘭東部已自行宣布獨立的盧甘斯克2月20日稱當天早上，烏克蘭政府軍在炮火掩護下強渡北頓涅茨河，並試圖攻取人民警察部隊在皮奧涅爾斯科耶村（Pionerskoye）的陣地。不過政府軍最終敗退。過程中盧甘斯克5棟房屋被毀，2名平民死亡，屍體全燒焦。



俄新社及俄羅斯衛星通訊社引述盧甘斯克發聲明稱，烏克蘭第79空降突擊旅士兵20日約凌晨5時企圖越過北頓涅茨河進攻其陣地，「衝突中敵人損失慘重並撤退。」聲明還提到，是次攻擊中5棟樓房被毀、2名平民死亡。

同樣已自行宣布獨立的頓涅茨克（Donetsk），其在聯合停火控制與協調中心（JCCC）代表團20日凌晨也指控稱，烏克蘭政府軍19日深夜起使火炮，攻擊東南部多個平民居住的區域，而所用武器都是《明斯克協議》明文禁止。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）19日卻在慕尼黑安全會議上對西方安全官員稱，烏克蘭政府對該國東部分離份子控制區及俄羅斯邊境州份進行攻擊的說法「純屬虛構」，政府軍不會對挑釁行為回應。

烏克蘭政府炮擊烏東，導致烏東最近數天緊張情勢惡化。盧甘斯克及頓涅茨克以烏克蘭政府進行軍事侵略為由，18日起將平民疏散至俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）。

俄羅斯衛星通訊社20日引述歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）稱，歐盟譴責對烏克蘭東部民用設施的襲擊。他還稱：「頓涅茨克和盧甘斯克非政府控制地區」關於從烏克蘭方向可能發動襲擊的說法「沒有根據」。他表示：「呼籲俄羅斯緩和局勢。」