俄媒：烏克蘭政府軍炮擊烏東6居民區　歐盟代表譴責

烏克蘭武裝部隊炮擊親俄羅斯地區、即自稱獨立的頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic，DPR）居民區後，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）2月20日譴責對烏克蘭東部平民區遭炮擊，但稱不相信基輔準備對烏東地區發動攻擊。



俄羅斯塔斯社（TASS）20日報道，頓涅茨克的聯合控制與協調中心（JCCC）代表團在Telegram的頻道稱，烏克蘭軍方19日晚和20日較早前炮擊烏東地區6個居民區。

烏克蘭局勢：圖為2月19日，一名士兵在頓涅茨克一個徵兵站等候登記。頓涅茨克位於烏克蘭東部，是由親俄武裝分子控制的領土，自稱獨立的頓涅茨克人民共和國。（AP）

多庫恰耶夫斯克（Dokuchayevsk）、奧克佳布里（Oktyabr）、索斯諾夫斯科耶（Sosnovskoye）、亞歷山德羅夫卡（Aleksandrovka）和斯巴達克（Spartak）莫斯科時間19日下午9時4分至11時52分遭炮擊後，最大城市頓涅茨克（Donetsk）20日上午12時3分亦遇襲。

烏東局勢惡化後，頓涅茨克人民共和國和同樣自稱獨立的盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）領導人17日已把居民撤離到俄羅斯。