特朗普自建社交平台Truth Social　蘋果公司App Store可下載

美國前總統特朗普（Donald Trump）自建的社交平台「Truth Social」在蘋果應用商店上架，2月20日晚間便可在蘋果應用商店App Store下載。



該網站首席產品官Billy B曾在2月18日透露，準備於2月21日在App Store發布這款應用程序。

2021年1月6日的美國國會騷亂後，特朗普被Twitter等社交媒體永久封號。

據悉，Truth Social背後的風險投資公司特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）由美國前共和黨眾議員努內斯（Devin Nunes）領導，將加入愈多的科技公司組合，這些公司將自己定位為言論自由的倡導者，並希望吸引那些感覺自己的觀點在推特、臉書和YouTube等平台上受到壓制的用户。

特朗普媒體與科技集團計劃通過與空白支票公司Digital World Acquisition Corp的合併在紐約上市。2021年12月，特朗普媒體與科技集團從私人投資者那裏籌集了10億美元的承諾融資。