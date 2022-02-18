Truth Social｜特朗普將推新社交平台　測試員：勁似Twitter

美國前總統特朗普（Donald Trump）將推出名為Truth Social的新社交平台。英媒2月17日引述測試員的意見稱，它與Twitter有驚人的相似之處。



目前已有約500名測試員開始試用Truth Social。

英國《衛報》17日引述測試員稱，用戶可在Truth Social上分享「真相」（Truth），分享的方式與在Twitter上發推文的方式一樣。用戶可選擇他們想追蹤的用戶帳號。用戶可在社交平台的版面上看到他們追蹤的用戶發布的帖文，以及類似簡易資訊聚合（RSS）平台發布的消息。當用戶被其他人在帖文中提及，或被人追蹤時，用戶會收到通知。

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

報道引述一名測試員和一名知情人士稱，平台上沒廣告。Truth Social發布消息指，他們將推出即時通訊功能。

特朗普15日已在Truth Social首次發布訊息。特朗普媒體科技集團（TMTG）計劃於21日推出Truth Social。