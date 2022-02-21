澳洲稱巡邏機遭中國艦艇激光照射　外交部稱澳方發布資訊不實

澳洲政府稱澳巡邏機在2月17日遭到中國海軍的艦艇激光照射，澳總理莫里森（Scott Morrison）稱將向中方提出抗議。對此，中國外交部2月21日予以回應。



中國外交部發言人汪文斌表示，「經向中方的有關部門了解核實，澳方發布的消息不屬實。中方艦船在公海海域正常航行，符合相關國際法和國際實踐，完全正當合法。我們敦促澳方尊重中方艦船依據國際法在相關海域享有的合法權利，停止惡意散布涉華虛假訊息。」

當地時間2月19日，澳洲國防部在一份聲明中宣稱，17日，澳洲國防軍（ADF）的一架P-8A「波塞冬」海上巡邏機在澳北部航道上空遭到中國軍艦激光照射，並指責中方此舉可能危及機組人員生命安全，是「不專業和不安全的軍事行為」。

但是，這份聲明僅提及事發地為澳洲北部阿拉法特海的專屬經濟區，既未披露事件的具體經過，也沒解釋澳方當時的具體行動。

據澳洲廣播公司（ABC）消息，澳洲總理莫里森也藉此提及「中國威脅論」稱這是中國的「無端恐嚇行為」，澳方正在通過外交和國防渠道向中方提出此事。

澳國防部長達頓在接受天空新聞（Sky News）時，則將此事定義為「中國軍方『咄咄逼人』的一個例子」，宣稱這是一種「非常激進的行為」。

澳洲廣播公司報道指出，這件事發生在澳洲的專屬經濟區。根據《聯合國海洋法公約》的定義，專屬經濟區指領海基線起算，不應超過200海里（370.4公里）的海域，除去離另一個國家更近的點。

沿海國在其專屬經濟區固然享有勘探和開發、養護和管理海牀和底土以及上覆水域的自然資源的主權權利，但其他國家在專屬經濟區內仍享有航行和飛越的自由。