普京：烏克蘭倘加入北約　俄羅斯的安全威脅將增加很多倍

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日就頓巴斯態勢升級召開俄羅斯聯邦安全會議大會，談及如果烏克蘭加入北約，俄羅斯面臨的威脅會急劇增加。
他稱：「如果俄羅斯面臨烏克蘭加入北大西洋聯盟和北約這樣的威脅，那麼對我們國家的威脅將增加很多倍，」他說，並提及了《北大西洋公約》第5條：「它寫明如果一個盟友被認為受到攻擊，聯盟所有成員國必須站在它的一方戰鬥。」
普京表示，存在烏克蘭將開啟奪回克里米亞的威脅，因為基輔政府不承認它併入俄羅斯聯邦，而一旦烏克蘭被接受加入北約，北約就將參與其中。
普京在俄羅斯聯邦安全會議大會上說：「由於沒有人尊重克里米亞人和塞瓦斯托波爾人的意願，烏克蘭堅持認為這是它的領土，我們面臨着真正的威脅，即他們將開始通過軍事手段奪回他們所認為的自己的領土——而他們在他們的文件裏就是這麼說、這麼寫的，這個非常清晰——那麼整個北大西洋公約組織就將不得不參與到這些事情中來。」
將回應烏兩州要求承認
此外，已自行宣布獨立的頓涅茨克和盧甘斯克首腦21日請求普京承認共和國獨立並要求締結軍事合作協議。
俄聯邦安全會議擴大會議的與會者發言，支持頓涅茨克和盧甘斯克獨立。
普京在大會結束時說：「尊敬的同事們，我聽到了你們的意見。今天將做出決定。我要為這次會議感謝你們，感謝這次會議。」
俄防長：烏將再度擁核
除了普京，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）等人都在會上發言。
紹伊古在安全會議召開緊急會議時表示，烏克蘭可能會出現戰術核武器。他指出，烏克蘭宣布有意重新成為核國家。
他表示，「這極其危險，因為有以下幾個原因。首先，蘇聯時期很多年來，烏克蘭是蘇聯的加盟共和國，烏克蘭曾經擁有製造核武器的能力，不僅僅是核武，而且還能夠製造核武器載體」。
紹伊古稱，「烏克蘭完全有可能出現核武器，而且利用現有的核武載體。我已經提過，OTR-21 Tochka-U導彈發射系統完全可以搭載核彈頭」。
他強調說，烏克蘭「擁有設備和技術，與國際社會為了無核化而努力進行協商的伊朗和朝鮮相比，烏克蘭擁有能力更強大的專家」。