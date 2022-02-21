烏克蘭局勢｜普京與馬克龍通話　稱在白羅斯軍演後立即撤軍

烏克蘭局勢持續緊張，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月20日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，後者向馬克龍表示，計劃在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）舉行的聯合軍演結束後，俄軍立即從白羅斯撤走。



《華爾街日報》引述馬克龍的一名助手稱，普京告訴馬克龍，在白羅斯的俄羅斯軍隊將在軍演結束後撤出該國。普京又說他正與俄羅斯國防部一起處理撤軍事宜。

這位助手指出，馬克龍與普京在誰人應為烏克蘭東部暴力事件負責的問題上存在分歧。普京將責任歸咎於烏克蘭軍隊，馬克龍則認為俄羅斯分離分子需要對此負責。

克里姆林宮表示，兩國領導人對烏克蘭東部地區接觸線地帶局勢急劇惡化，表示嚴重關切。雙方認為，應通過外交途徑尋求解決方案，以實現停火，逐步化解衝突。

普京表示，烏東地區緊張局勢升級的原因，是烏克蘭政府軍的挑釁行為。北約不斷向烏克蘭政府提供現代化武器彈藥，推動烏克蘭採取軍事手段。普京批評，烏克蘭只是做出談判姿態。

愛麗舍宮表示，馬克龍在通話中承諾採取一切有益行動，避免事態升級。雙方同意推動烏克蘭、俄羅斯、歐洲安全與合作組織三方在周一舉行會議，以達成停火承諾等。

烏東局勢日益緊張，半島電視台報道，烏東分離分子說，他們得悉烏克蘭軍隊在兩天內恢復控制頓巴斯地區（Donbas）的計劃。分離分子領袖19日指，烏克蘭軍隊可能即將發動襲擊，惟烏克蘭政府軍否認有關指控，認為過去幾天沿停火線進行的動員、疏散和轟炸升級是俄羅斯計劃的一部分，以便為入侵烏克蘭製造藉口。