普京承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立地位　美歐宣佈制裁烏東二州

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周一（21日）簽署法令，鑑於頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國人民的意願，以及烏克蘭拒絕根據明斯克協議和平解決衝突， 特此承認頓涅茨克以及盧甘斯克是主權和獨立的國家。

歐盟與美國隨後相繼表示將對頓涅茲克和盧甘斯克發起制裁。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）發表聯合聲明，譴責莫斯科承認頓巴斯兩州獨立地位的決定，承諾歐盟將對此作出一致的回應，對參與者採取實施制裁措施。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國預料到俄羅斯聲明承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，並已準備對此作出快速反應，「拜登總統將發布命令，禁止美國人與所謂的烏克蘭頓涅茨克人民共和國和盧甘茨克人民共和國進行投資、貿易和融資」。該行政令還將授權對決定在這兩個地區活動的人實施制裁。

普薩基稱，美國國務院和財政部將很快提供更多細節，還將宣佈與俄羅斯違反國際承諾有關的額外措施。普薩基在聲明中指出，即將宣佈的額外措施是獨立的，除了準備針對俄羅斯實施的經濟制裁之外，美國正與盟國及包括烏克蘭在內的夥伴密切協商，討論俄羅斯在烏克蘭邊界「不斷升級」衝突的問題以及下一步要採取的措施。

聯合國秘書長發言人表示，聯合國重申其尊重烏克蘭主權獨立及領土完整。聯合國呼籲相關各方不要進行單邊行動，這將破壞烏克蘭領土完整，也將影響由安理會支持的，關於頓涅茨克和盧甘斯克地位的新明斯克協定的執行。

頓涅茨克和盧甘斯克二州位於烏克蘭國境最東部，臨近俄羅斯，州內聚集大量俄羅斯族人。2014年烏克蘭爆發政變，反俄政府上台，二州因不認可政變而組成武裝組織，實際獨立至今。