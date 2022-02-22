新冠肺炎｜加拿大下議院通過《緊急狀態法》應對反疫苗示威

加拿大下議院2月21日投票通過，支持政府使用《緊急狀態法》（The Emergencies Act）來應對反對強制接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的示威。
加拿大下議院以185票支持、151票反對，通過使用《緊急狀態法》。新民主黨在表決時支持執政自由黨，讓投票得以通過。
總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，《緊急狀態法》下的措施將是有針對性和暫時的。他21日早上說，國家的緊急狀態還沒結束，政府有必要引用《緊急狀態法》應對示威，因為執法部門依靠它來在渥太華市中心和邊境口岸設立安全區域，《緊急狀態法》能阻止有人繼續用外國資金來資助非法封鎖行為，亦能確保邊境保持開放。
加拿大反疫苗示威者不滿政府的強制接種及抗疫措施，召集「自由車隊」（Freedom Convoy）前往渥太華堵塞主要道路及連接美國的大橋。加拿大警方在日前開始清場行動，至20日結束，共拘捕191人，拖走79架車輛。
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