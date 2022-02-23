新冠肺炎｜世衛：全球新個案連續3週下降　西太地區不跌反升

世界衛生組織（WHO）2月22日表示，全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診人數連續三週下降，死亡人數亦有減少迹象，惟西太平洋地區除外。另外歐盟亦因應疫情放緩，決定放寬旅客入境的規定。



美聯社報道，世衛公布每週疫情報告，顯示全球在上週新增超過1200萬宗確診個案，當中俄羅斯、德國、巴西、美國及韓國的個案佔最多，但整體仍比對上一週減少21%，亦是連續三週下降。不過報告提到，西太平洋地區是唯一出現個案上升的地區，指當地病例急升29%。

另外世衛亦指上週全球共有大約6.7萬人病歿，與對上一週相比減少8%，亦是自1月初以來，每週死亡總數首度下滑，但同樣地西太地區及非洲的個案有增加趨勢。

世衛稱Omicron病毒株在全球流行，佔總個案超過99%，其餘則是感染Delta的病例。當局認為，從目前證據顯示，疫苗加強劑大幅增加對Omicron的效用，但仍需要研究疫苗的保護力可以維持多久。

歐洲理事會（European Council）同日建議，歐盟成員國從3月開始，放寬所有接種歐盟或世衛認可疫苗的人士入境當地需要接受病毒檢測及隔離的規定。

根據新措施，在到達當地前最少14天及不超過270天接種第一針，或已經接種加強劑的人士，將可以與到達前180天康復者一樣，獲豁免入境限制。至於接種獲世衛認可但歐盟未批准疫苗的人士，他們或可能需要出示陰性核酸檢測證明或隔離檢疫。