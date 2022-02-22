新冠肺炎｜日本配合放寬入境限制　加快留學生審批程序

日本首相岸田文雄在2月17日宣布，日本將放寬禁止外國學生及勞工的入境禁令，但有學生和學校機構擔憂入學的複復程序和拖延留學生的抵達時間。文部科學大臣末松信介稱將會簡化審批程序，以確保每名學生都能順利入學。



按照傳統規定，國際學生要前往日本讀書必須郵寄6份文件，包括書面承諾、活動日程表和護照複印本，再由文科省多個部門審批。

《日本經濟新聞》19日報道，為簡化審批程序，決定特別設立一個辦公室統一審批，而且容許學生透過線上遞交文件。同時過往審程序是根據居留許可頒發順序審批，未來將按學生的來日計劃時間先後次序審批，以加快入學日程緊迫的學生獲批時間。

圖為2021年12月31日，日本東京路上有年輕人正慶祝倒數。（Getty）

東京外國語大學表示，自17日政府消息宣佈後，他們收到了大量境外學生的查詢，包括何時才能回校，何時才能買機票等。大學表示他們目前無法具體解答相關問題，希望政府能盡快詳細說明。

前往日本留學的學生每年達到12萬人，但在2020受疫情影響急降至不足5萬人，在2021年至11月統計再降至僅1.1萬人。這讓很多依賴留學生的學院或日語學校出現經營困難，同時迫使很多大學交換生計劃取消。