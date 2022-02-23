烏克蘭局勢｜俄羅斯將如何應對美歐經濟制裁？

俄羅斯決定承認自行宣佈獨立的兩個「共和國」，俄羅斯媒體梳理俄可能面臨的制裁，並與分析人士討論俄經濟面臨的風險。



據俄羅斯《導報》網站2月22日報道，美國和歐盟正在考慮切斷俄羅斯的原料（包括能源）輸出，限制俄羅斯武器出口。此外，對俄羅斯進口技術和複雜設備的制裁也在醖釀中。

據報道，美國政府的對俄製裁方案擬禁止美國銀行處理俄羅斯大型信貸機構的業務。這些措施旨在打破銀行間通訊鏈，破壞俄羅斯經濟。

報道稱，宏觀經濟分析和短期預測中心實業方向負責人薩利尼科夫提醒，2014年，當俄羅斯受到首次嚴厲制裁時，影響匯率、國內生產總值和收入的與其說是制裁，倒不如說是俄出口商品價格下跌和央行政策。

薩利尼科夫說，現在的主要問題是，西方國家要對俄羅斯採取多大力度的措施，俄又將如何應對。應對之策是有的：與前幾年相比，出口向東轉的力度大大加強。

維貢諮詢公司研究負責人別洛娃指出，如今，俄羅斯能源出口可能受到哪些制裁還不清楚。最有可能的情況是歐洲主要消費者按比例減少購買俄石油。她還說，一旦被迫離開歐洲，俄羅斯石油或開始在亞太地區取代中東石油，但與此同時，俄羅斯的運輸成本將大幅增加。

「BKS投資世界」公司富有客户區域網絡總監格索斯諾夫斯基認為，擬對金融業實施的一攬子措施將給外匯市場造成衝擊，未來幾周，可能看到盧布兑美元匯率維持在85-90盧布的水平，最壞的情況甚至是100盧布。不過，俄政府在維持本幣匯率方面擁有成熟的工具，因此匯率下跌首先是短期的，其次不是災難性的。