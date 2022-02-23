烏克蘭局勢｜德國喊停北溪2號　料進一步推高能源價格上升

俄羅斯宣布對烏克蘭採取行動後，德國宣布停止對對北溪2號天然氣管道的認證，這將代表俄羅斯將無法利用管道直接向歐洲提供天然氣，這將提高天然氣價格，對全球能源市場做成影響。



德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，決定停止北溪2號管道認證必要的行政步驟。這條全長1200公里，直接連接俄羅斯與德國的海底天然氣管道，在2021年9月完工，但尚待德國監管機構的最終認證，未投入服務。

圖為2月22日，德國柏林，總理朔爾茨正在記者會上講話。（AP）

自2015年兩國宣布建設管道以來，美國、英國、烏克蘭等國家一直反對計劃，警告項目將增加莫斯科在歐洲的影響力。目前俄羅斯輸出歐洲的天然氣需依賴通過波羅的海管道，北溪2號連接德國可提供大量天然氣前往歐洲，節省德國及周邊國家天然氣費用，並讓控制管道的俄羅斯國有公司 Gazprom 賺進可觀收入。

作為俄羅斯最大的天然氣客戶，德國曾試圖將 北溪2號排除在全球政治之外，但目前狀況已愈變困難，德國已表明若莫斯科決定入侵烏克蘭，將終止審批過程。

能源價格將成問題

不過緊接而來的，是歐洲面對能源價格的問題。能源一直是中歐及東歐的一個重要議題，俄羅斯提供的天然氣在這些地區發揮重要作用。隨着全球受疫情的供應鏈影響和能源緊張，歐洲冬天的天然氣價格已創下新紀錄，俄烏衝突預料將為消費者帶來更大衝擊。

根據智庫組織ICIS（Independent Commodity Intelligence Services）數據，歐洲3月交付的天然氣基準價格從21日收盤時，已從每百萬瓦時 （MWh）71.50 歐元躍升至79 歐元。雖然價格從12月創下的歷史高位稍為回落，但仍遠高於一年前16.3歐元的水平。

圖為2月2日，德國盧布明北溪2號天然氣管道的一個倉庫，外邊畫着天然氣管連接的方式。（Getty）

分析師表示，北溪2號的審批暫停不會改變今年的天然氣價格前景，因管道最初也預計要2022年下半年才上線。但若俄羅斯降低原先供應予歐洲的天然氣量，歐洲天然氣將陷入不足，天然氣價格勢持續上升。儘管一般相信俄羅斯不會採取如此激進的步驟，因這亦會同時傷害國營能源企業。

俄羅斯安全委員會副主席，前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvede）在個人Twitter上曾表示：「歡迎來到美麗的新世界，歐洲人很快就會為1,000立方米的天然氣支付2,000 歐元。」