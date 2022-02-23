蓬佩奧3月2日起訪台　行程曝光

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）料3月2日至5日訪台，除將與政要如台灣總統蔡英文及副總統賴清德等會面，台媒2月23日稱，他4日出席遠景基金會在君悅飯店舉行的閉門座談會。他是循「外交泡泡」模式訪台，享有免隔離待遇。



台媒22日稱，他或將在會上重申支持台灣民主自由的立場，並批評中國威脅台海和平穩定。

據悉由於疫情緣固，遠景基金會籌辦的會議將採「邀請制」入場。因座位有限，現場最多也只能容納約150人。

他的演講不會進行現場直播，但可望在會後以錄影方式上載到互聯網，會前或會後蓬佩奧也會接受媒體記者訪問。

圖為2020年11月24日，時任美國務卿蓬佩奧在美國務院與科威特外相會面前公開發言。（AP）

台灣外交部2月21日證實，蓬佩奧3月2日至5日訪問台灣。消息傳出後，遠景基金會執行長賴怡忠稱，僅可證實是由基金會出面邀訪，但無法評論具體行程與規劃細節。

外交部發言人歐江安向台媒表示，除會見蔡英文，蓬佩奧伉儷也會接受副總統賴清德款宴，以及拜會立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮，接受吳釗燮款宴。

歐江安稱，外交部誠摯歡迎蓬佩奧訪問團來台，蓬佩奧應遠景基金會邀請3月4日舉行演講活動，也會與當地的政、商、學等各界人士交流互動，加強台美緊密友好關係。

圖為台灣外交部發言人歐江安2021年10月講話。（台灣僑務委員會）

台媒23日引述涉外人士指出，蓬佩奧此次演講獲邀人士主要是外國駐台使節與工商企業界重要人物；國會方面，將安排包括執政黨、在野黨的外交委員會立委代表出席。

至於蓬佩奧會晤其他工商界代表，如台積電、中鋼等台灣重量級企業人士，涉外人士稱，因必須符合「外交泡泡」原則，不要有太多非必要的公開活動或移動，也可能請相關人士在彼此行程允許的前提下，前往蓬佩奧下榻的酒店會面。