蓬佩奧減肥　剷肉40公斤　6個月後判若兩人

曾效力美國前總統特朗普（Donald Trump）的前國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）接受美媒訪問，稱他2021年6月看到自己接近300磅（約136公斤），讓他決心開始減肥，6個月來減掉90磅（約40.8公斤）。



美國前國務卿蓬佩奧的身形一度相當有份量。（AP）

美國《紐約郵報》專訪蓬佩奧，並在1月6日發布的文章中引述他稱：「我開始運動，並非每天都做，但幾乎是每天，以及吃健康的食物，體重就開始下降了。」

現年58歲的他還將家中地下室裝修成健身室，配備啞鈴和一部橢圓機（Elliptical Trainer）。

他說：「我盡量一星期去地下室5、6次，每次待半小時左右，沒什麼科學的方法。沒教練、沒營養師，就只有我一個人。」

蓬佩奧2010年當選堪薩斯州聯邦眾議員後，體重開始直線走高。他承認維持健康的體重對他來說一直是「一生的掙扎」。

↓圖為2021年12月26日拆禮物日，蓬佩奧的Facebook專頁上載家庭照，可見這位前美卿已明顯瘦下來：

他稱對他來說，事情不過是做對它，以及有足夠的自律，包括接近每天運動，減少吃垃圾食物，為未來吃美食保留空間。出身西點軍校（West Point）的蓬佩奧，看來這個過程會勾起不少他年少時受訓的回憶吧。

身為意大利後裔的他，意大利粉、麵包、士芝和甜品在家庭聚餐是少不了的，但他雖然一同進食，但只吃沙律。

他說仍會與家人聚餐，傳統不可棄，但現在飯桌上會有蛋白和火雞煙肉。

↓蓬佩奧以前塊頭大，而且看來有超重的情況：

蓬佩奧卸任後受聘為霍士新聞（Fox News）撰稿人，在非營利組織美國法律與正義中心（American Center for Law and Justice）擔任國際事務高級顧問，並成立政治行動委員會（PAC），致力於幫助共和黨在中期選舉奪回參眾兩院的多數席位。

社交網站有傳聞稱他減重是因有意參加2024年總統大選，他笑說自己是為2044年準備，並希望在2054年出戰。當他被問及為何選定這些年份？由此看來，他不太可能會競選總統。

他說是為給家人以及未來的孫兒預留更多時間。他兒子2022年7月結婚，希望不用等太久孫兒便會出生，屆時他可與家人共享天倫之樂。