烏克蘭局勢｜中國外交部：立場沒有變化　推動對話協商解決

中國在烏克蘭問題上的立場與中方一貫奉行的尊重國家主權與領土完整原則相矛盾？面對美媒的質疑，中國外交部發言人華春瑩表明中方立場。



2月23日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者提問，有些美國媒體認為，中方現在在烏克蘭問題上的表態立場同中方一貫奉行的尊重國家主權和領土完整原則相矛盾，詢問發言人是否同意這種看法。

華春瑩表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化，中方的有關表態符合中方一貫堅持的推動對話協商解決地區熱點問題的立場。

2022年2月22日，德國柏林一名女子在俄羅斯駐德國大使館附近的街道上展示支持烏克蘭的海報，抗議俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升級。（美聯社）

她說，中方始終秉持客觀公正，站在和平正義的一邊，按照事情本身的是非曲直決定自身的立場，主張各國都要通過《聯合國憲章》的宗旨和原則和平的解決國際爭端，「個別人指責中方有關烏克蘭問題的立場違背了國家尊重國家主權和領土完整的原則，這要麼是別有用心，要麼就是故意歪曲或者誤解。」

華春瑩指出，凡事都有因果關係，要想正確客觀地認識並尋求理性和平的解決方案，有必要了解烏克蘭問題的來龍去脈，在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此合理的安全關切。

華春瑩說，一些國家應該想一想，在美方違背同俄羅斯協議，五次將北約東擴到俄羅斯的家門口，並且部署大量先進進攻性戰略武器的時候，「他們有沒有想過把一個大國逼到絕地的後果？」

華春瑩表示，在當前形勢下，中方認為，和平解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上。希望有關當事方保持冷靜和理性，致力於根據《聯合國憲章》原則，通過談判和平解決有關問題，中方將繼續以自己的方式勸和促談，歡迎並且鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

2月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，宣布承認烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，並簽署俄羅斯與兩個「共和國」的友好合作互助條約。