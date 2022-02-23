烏克蘭局勢｜加拿大公布對俄制裁措施　向歐洲增兵

加拿大2月22日公布制裁俄羅斯的新措施，並決定向歐洲增兵。



加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）22日公布的新制裁包括，禁止加拿大人與所謂的「獨立國家」盧甘斯克（Lugansk）和頓涅茨克（Donetsk）進行交易，禁止加拿大人購買俄羅斯主權債務。加拿大將對兩家俄羅斯國有銀行實施額外制裁，並阻止民眾與它們進行任何金融交易。

杜魯多表示，他的政府將制裁投票支持頓涅茨克和盧甘斯克獨立的俄羅斯國家杜馬成員。

杜魯多稱，加方將在目前參與北約（NATO）行動而部署於歐洲的約800名軍人基礎上，再增派460名軍人，當中包括火炮組、前方觀察員和電子戰部隊等，以加強其在拉脱維亞（Latvia）的前沿戰鬥群。加方派出第二艘護衛艦，攜帶一架海上直升機，加入北約常設海軍部隊，並對已在該地區的一架CP-140「極光」巡邏機重新分配任務，使其服務於北約的歐洲-大西洋地區行動。約3,400名加拿大軍事人員將處於候命狀態，以響應北約反應部隊的需求。