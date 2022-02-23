烏克蘭擬實施緊急狀態　開始徵召18歲至60歲預備役軍人

烏克蘭最高安全官員宣布，將開始在除了頓涅茨克和盧甘斯克地區以外的所有領土上實施緊急狀態。烏克蘭開始徵召18至60歲的預備役軍人。



烏克蘭烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）2月23日表示，烏克蘭將在除頓涅茨克和盧甘斯克地區以外的所有領土上實施緊急狀態。自2014年以來，頓涅茨克和盧甘斯克地區一直處於緊急狀態。

丹尼洛夫說，緊急狀態將持續30天，並可能再延長30天。

2022年2月22日，軍用卡車行駛在烏克蘭東部親俄武裝分子控制的頓涅茨克外的街道上。（美聯社）

中國官媒央視稱，按照烏克蘭相關法律，緊急狀態需由總統令實施，之後必須得到最高拉達的批准。

在緊急狀態下可以採取的措施包括，特殊的出入境制度，限制行動自由；交通管制和車輛檢查；加強公共秩序和保障群眾生活設施的保護；禁止舉行集會、示威、體育和其他群眾活動；實行宵禁；必要時核實公民證件——個人檢查，檢查物品、辦公空間和公民住房；限制武器、酒類銷售；沒收公民註冊的槍支和彈藥；規範私營電視和廣播節目等。

丹尼洛夫還表示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）沒有就開發核武器展開討論，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認為，這對俄羅斯構成了戰略威脅。

烏克蘭武裝部隊在23日發布的一份聲明中表示，根據烏克蘭總統澤連斯基發布的命令，於當日開始徵召18至60歲的預備役軍人，最長服役時間為一年。

烏克蘭外交部發表聲明，敦促在俄的烏克蘭公民盡快離開俄羅斯。

據俄新社報道，烏克蘭最高拉達批准對351名俄羅斯人實施制裁，其中包括多名俄羅斯國家杜馬（議會下院）議員。