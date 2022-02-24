烏克蘭緊急對民航客機關閉領空　部份飛機要改道

烏克蘭2月24日表示，由於安全面臨「高風險」，已對民用航班關閉領空。



英媒報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）針對烏克蘭局勢發表緊急電視直播講話時表示，決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動。在俄羅斯宣布進行軍事行動後不久，烏克蘭首都基輔鮑里斯波爾機場區域傳出槍聲。

俄羅斯國防部24日表示，正在使用精確制導武器摧毀烏克蘭軍隊的軍事基礎設施、防空設施、軍用機場和航空部隊。

烏克蘭國家空中交通服務企業（Ukrainian State air traffic services Enterprise）在其網站上表示，「暫停向烏克蘭領空的民用用戶提供空中交通服務。」

2022年2月23日，在烏克蘭東部斯維特洛達斯克附近的前線，烏克蘭士兵在服完役後吃晚餐。（美聯社）

負責協調歐洲空中交通的歐洲航空管制局（Eurocontrol）表示，由於軍事限制，烏克蘭領空無法使用。

據航班追蹤網站FlightRadar24稱，24日早些時候，以色列航空公司一架從特拉維夫飛往多倫多的航班在烏克蘭領空突然調頭，向飛行員發出通知，認為該地區是禁區。

#LY29 exited Ukraine airspace shortly after entering en route from Tel Aviv to Toronto. https://t.co/HQgDgOIf2s



The flight often passes through the far western portion of Ukraine. #LY5 also routing around Ukraine. pic.twitter.com/QYLuNPe16m — Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022

波蘭航空公司一架從華沙飛往基輔的航班也在同一時間返回華沙。

2014年，馬航MH17航班在烏克蘭東部被擊落後，為航空公司提供安全和衝突區訊息的機構安全空域（ Safe Airspace）成立。該機構表示，已將風險級別提高至「禁止飛行」。

「不管俄羅斯軍隊進入烏克蘭的實際行動如何，烏克蘭目前的緊張局勢和不確定性已經到了極端的程度，」安全空域在其網站上表示。「這本身就給民航帶來了重大風險。」

該組織還警告說，烏克蘭的空中交通管制可能受到網絡攻擊。

俄羅斯在發給飛行員的一份通知中表示，為了為民航飛行「提供安全」，俄羅斯關閉了與烏克蘭邊境以東的羅斯托夫飛行情報區的部分空域。